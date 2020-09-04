28 gün kuralı

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Ürolog Doç. Dr. Hakan Özveri, düzenli bir cinsel yaşamın bağışıklık sistemine pozitif etkisinin olduğunu belirterek “Pandemi sürecini yaşadığımız son altı ayda immün sisteminden çok bahsediyoruz, sağlıklı ve başarılı seksüel aktivitenin bu anlamda günümüzde daha da önem kazandığını söylemek yanlış olmaz” diyor.

Özveri şunları söylüyor: “Covid 19 çeşitli organları tutabilen bir virüs. Kalbe, akciğere, damarlara, böbreğe bu şekilde giriyor. Erkekte özellikle virüslerin testisi tutabildiğini biliyoruz.”

Bazı araştırmaların salgın döneminde yüzde 50 oranında erkekte ya da çiftlerde cinsel aktivitede azalma ve cinsel isteksizlikten söz ettiğini vurgulayan Özveri, “Hastalığı geçiren bir kişinin testi pozitif çıktığı andan itibaren 28 gün süre ile cinsel ilişkiden uzak durması öneriliyor” diye konuşuyor.