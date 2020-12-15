28 yazardan uyku üzerine...

15 Aralık 2020 Salı, 10:18

Gerçeğin sertliğine dayanmak uyku olmasa mümkün olur muydu? Bedeni ve ruhu var olan düzlemden çekip koparan mucizevi bir eylemdir uyku. Müstakil Eylem - Uyku Üzerine 28 Kalem Darbesi isimli kitap başka uykulara, başka düşsel âlemlere yeni bir yolculuk fırsatı sunuyor.

Kitapta yazılarıyla yer alan yazarlar: Ercan Kesal, Fatih Atila, Fuat Sevimay, İbrahim Dizman, Makbule Aras Eivazi, Sibel Yerdeniz, Özlem Türe, Cahit Ökmen, Hakan Akdoğan, Gülayşe Koçak, Semih Gümüş, Zeynep Köylü, Gamze Güller, Haydar Ergülen, Ahmet Gürata, Sezai Sarıoğlu, Feray Kara, Jülide Okkalı, Enis Batur, Serhan Ergin, Ethem Baran, Gürsel Korat, Hakan Günday, Fadime Uslu, Faruk Duman, Mario Levi, Tarhan Gürhan.

TÜY YASTIKTAN DÜŞÜNCEYE

Bu kitap başka uykulara, başka düşsel âlemlere yeni bir yolculuk fırsatı sunuyor hepimize. Gerçeklik düzleminde ele geçiremediğimiz, bulacağımızı sandığımız bir sırrı, hayatın sırrını daha da bulanıklaştıran bir ülkedir uyku. Bulanıklaştıkça arzuladığımız bir ülkenin kapılarını açıyor bu kitap.

Başkalarının uykularını uyuyamıyoruz, uyumak ister miydik?

Attilâ İlhan’ın dediği gibi “Korkar mıydık uyusaydık?” Belki de hiçbir şey anlamazdık, belki de herkesin uykusunun yalnızca o kişinin anlayacağı bir ritmi, bir dili vardır. Yoksa uykunun dili ortak da rüyanın dili midir bizi birbirimizden ayıran? Ne çok soru doğuruyor uyku ve ne çok cevap. Öylesine kışkırtıcı ki uyku ve rüya üzerine düşünmek, insan bu kitaptaki her kalem darbesinde başka bir uyku ve rüya evreninin kapısını açmanın heyecanını duyuyor.

Kitaptaki yazılar; kitaplara, filmlere, kişilere, bilimsel verilere göndermelerle, birbirinden güzel alıntılarla örülmüş. Her biri başka karakterdeki bu denemeler, zihnimizin tüy yastığında uyuyup duran düşünce tohumlarını suluyor, bazen de yeni tohumlar düşürüyor o yastığa.

KUNDERA: ‘UNUTMAK İÇİN HIZLANIR, HATIRLAMAK İÇİN YAVAŞLARIZ’

Hayatın hızında uykularımız da rüyalarımız da savrulurken yavaşlamaya ihtiyacımız var, belki de her zamankinden fazla. Bir denemesinde “Unutmak için hızlanır, hatırlamak için yavaşlarız” diyordu Milan Kundera.

Uyku ve rüya üzerine kafa yormak, bir anımsama olanağı da sunuyor bize. Kendimizi, uykularımızı, rüyalarımızı, insanı, dünyayı ve zamanı, geçmişi ve bugünü. Uykularımızı ve rüyalarımızı hatırlamaya ve anlamaya çabalarken aslında yavaşlayarak, öğütücü mekanik bir hızdan kurtulma, insani bir hıza geçiş yapma, içsel bir dengeye ulaşma pratiği de yapıyoruz belki de.

Kendimizi ifşa etmemizi sürekli teşvik eden bir dünyada, uykunun işlevini yeniden düşünmeliyiz belki de. İfşa etmeyi durdurup uykunun serinliğinde, tekil bir evrende zaman geçirme ihtiyacımız sürüyor.

UYKU SİHİRLİ BİR TREN GİBİ

Uyku bir sihirli tren gibi bizi rüya ülkesine taşıyıp duruyor her gece ve her gece başka bir zihnin düşüncelerinin ipinde cambazlık ederek o ülkeye gitmek, yepyeni bir derinlikle karşılaştıracaktır belki de bizi, baş döndürücü bir derinliği görmemizi sağlayacaktır.

Kitapta yazılarıyla yer alan yazarlar: Ercan Kesal, Fatih Atila, Fuat Sevimay, İbrahim Dizman, Makbule Aras Eivazi, Sibel Yerdeniz, Özlem Türe, Cahit Ökmen, Hakan Akdoğan, Gülayşe Koçak,

Semih Gümüş, Zeynep Köylü, Gamze Güller, Haydar Ergülen, Ahmet Gürata, Sezai Sarıoğlu, Feray Kara, Jülide Okkalı, Enis Batur, Serhan Ergin, Ethem Baran, Gürsel Korat, Hakan Günday, Fadime Uslu, Faruk Duman, Mario Levi, Tarhan Gürhan.

Müstakil Eylem - Uyku Üzerine 28 Kalem Darbesi / Editör: Tarhan Gürhan / Karakarga Yay. / 248 s. / 2020.