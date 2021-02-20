28 yıl önce PKK terör örgütünce alıkonulup kurtarılan yurttaş, o anları Cumhuriyet'e anlattı: "Terörün en zirve olduğu yıllarda kurtarıldık, Gara’dakiler neden kurtarılamadı?”

20 Şubat 2021 Cumartesi, 14:50

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Gara'da PKK'li teröristlerce şehit edilen 13 yurttaşın ardından başlayan, "Operasyon neden başarısız oldu?" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir olaya değindi. Yaşar, 1993'te Batman'ın Sason ilçesinde PKK'li teröristlerce kaçırılan; ardından kanaat önderlerinin araya girmesiyle kurtarılan 14 yurttaşı hatırlattı.

(CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar)

Aralarında Batman İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Çiftçi'nin de olduğu 14 kişinin zarar görmeden kurtarılabildiğini aktaran Yaşar, "O dönemde ben de Batman İl Genel Meclis üyesiydim. Benim ricam üzerine kanaat önderleri devreye girdi. Kısa sürede bu vatandaşları sağ salim kurtardılar. O zaman bu kaçırılan vatandaşların bulundukları yer de tespit edilmişti. Sason ve Kulp arasında olan bir kampta tutuluyorlardı. Ancak askeri yetkililer ‘Oraya gidersek onlara zarar vermiş oluruz’ diye operasyon yapmadılar. Kanaat önderlerinin devreye girmesiyle vatandaşlarımızı sağ salim kurtardık. Gara'daki vatandaşlarımızı da buna benzer bir yöntemle ile kurtarabilirdik" dedi.

VALİLİK GÖREVLİSİ DE KAÇIRILMIŞTI

Batman Valiliği’nde görevli olan Süleyman Çiftçi de kaçırılanlar arasındaydı. Valilikte gerçekleştirilen toplantının ardından evine döndüğü sırada alıkonulan CHP Zeytinburnu eski İlçe Sekreteri Süleyman Çiftçi, o süreci anlattı.

Teröristlerin, “Süleyman'ı öldürürsek büyük ses getirir” şeklinde konuştuklarını aktaran Çiftçi, 18 gün boyunca rehin alındıktan sonra kurtarılabildiğini belirtti. O süreçte birçok alıkonulma vakalarının olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

“Terörün en zirvede olduğu yıllarda bile biz sağ salim kurtarılabildiysek, Gara’da katledilen o insanlarımız neden kurtarılamadı? O insanlar 5-6 yıl boyunca ellerinde tutuldu, öldürecek olsalardı bunca yıl beklemezlerdi. 14 kişi o süreçte böyle kısa bir sürede kurtarılabiliyorsa, Gara’daki 13 insanımız da 5-6 yılda rahatlıkla kurtarılabilirdi diye düşünüyorum. Erdoğan, 'çarşamba günü bize sürpriz yapacaktı', başaramadı.”