3 buçuk yaşındaki torununu istismar etti!

Esenler'de, 3 buçuk yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 57 yaşındaki C.Y., gözaltına alındı.

DHA
05 Temmuz 2020 Pazar, 20:27
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Şüpheli C.Y.(57) üç buçuk yaşındaki torununa cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelmişti. Çocuğun ailesi, yaklaşık 1 ay önce karakola suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya ilişkin çocuğun dedesi C. Y. savcılığın talimatıyla bugün Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli C.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.


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