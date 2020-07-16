3 genç yetişkinden birinde ciddi koronavirüs enfeksiyonu tehlikesi
ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezleri kurumuna göre 18 ila 49 yaş arasındaki insanlar, Mart ayında hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde 25’ini meydana getirirken; 65 yaş ve daha üstünde olanlar ise yüzde 43 civarını temsil ediyor.
18 ila 44 yaş arasındaki yetişkinler, Şubat’tan Mayıs’a kadar meydana gelen koronavirüs ölümlerinin sadece yüzde 2’sini oluştururken; 65 ve daha üstü olanlar ise yaklaşık yüzde 80’ini meydana getiriyor.
Fakat belirli etmenler, yaşa bakmaksızın herkesi ciddi hastalık riskine sokabilir. San Francisco California Üniversitesi’nde çalışan araştırmacıların yürüttüğü ve iki gün önce yayınlanan yeni bir çalışmada, 18 ila 25 yaş arasındaki üç yetişkinden birinin ciddi Covid-19 vakalarına karşı eğilimli olduğu bulunmuş.
Hastalar; içerisinde kalp hastalığı, diyabet, astım, obezlik, otoimmün hastalıklar veya karaciğer sorunları gibi kronik hastalıklar ya da sigara içme alışkanlığının dahil olduğu en az bir risk etmenine sahipse, eğilimli olarak düşünülüyor.
Araştırmacılar, ergenliğin sonlarında veya 20’li yaşlarda olan insanlarda açık arayla en yaygın tehlike etmeninin sigara içmek olduğunu keşfetmişler. Çalışmada yer alan yaklaşık 8.400 yetişkinin yüzde 25 civarı, son 30 gün içerisinde tütün, e-sigara veya yaprak sigarası içtiklerini söylemiş.
Bunun aksine, katılımcıların sadece yüzde 16 civarı kronik bir hastalığı olduğunu belirtmiş. Astım, açık arayla en yaygın olanıymış: Genç yetişkinlerin yaklaşık yüzde 9’u astımlı olduklarını bildirmiş. Kronik hastalığı olup da son 30 günde tütün içtiklerini söyleyenler yüzde 12 ve e-sigara kullandıklarını söyleyenler de yüzde 7 civarında olmuş.
Dünya Sağlık Örgütü ise daha birkaç gün önce sigara ile ciddi koronavirüs vakaları arasında bağlantı olduğunu söyleyerek uyarmıştı.
Kaynak: popsci.com
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