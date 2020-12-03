3 gol attı, tarihe geçti, şaşırtan bir açıklama yaptı!
Başakşehir’de RB Leipzig’e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, üzgün olduğunu açıkladı.
Başakşehir’de RB Leipzig’e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında konuştu.
Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen İrfan Can, “İlk hat-trick’im Şampiyonlar Ligi’ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir grup şansımıza çıktı, yine de kıran kırana bir mücadele verdik. Bu maçta gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık, üzgünüm” dedi.
Yedikleri 4. golün nedeni sorulan yıldız oyuncu, “3-3’ken kazanmak için öne çıktık, rakipte de kaliteli ayaklar var, şansı değerlendiriyorlar. Onlar da şansını değerlendirdi” cevabını verdi.
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