3 kez aşı ekibini reddetti, Covid-19'dan yaşamını yitirdi
Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Ailesinde tek aşısız birey olan Duran'ın evinin önüne gelen aşı aracını üç kez reddettiği öğrenildi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176,99 vaka sayısına yükseldi. Samsun 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112,90 vaka sayısındaydı.
Koronavirüs vakaları artış gösteren Samsun’da üzücü haber Bafra ilçesinden geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede Covid-19'a yakalandığı öğrenilen Lale Duran'ın durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.
AŞIYI 3 KEZ REDDETTİ
Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı.
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