3 kişide koronavirüs tespit edildi, banka şubesi geçici olarak kapatıldı

23 Haziran 2020 Salı, 17:46

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki özel bir bankaya ait şubede çalışan çaycı, güvenlik görevlisi ile 1 banka personelinde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer 3 personel ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi ise geçici olarak kapatılırken, şubenin camlarına Eskişehir kent merkezindeki banka şubesinden işlem yapabileceğine dair uyarı yazısı asıldı.



