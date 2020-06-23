3 kişide koronavirüs tespit edildi, banka şubesi geçici olarak kapatıldı
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından banka şubesi geçici olarak kapatıldı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki özel bir bankaya ait şubede çalışan çaycı, güvenlik görevlisi ile 1 banka personelinde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer 3 personel ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi ise geçici olarak kapatılırken, şubenin camlarına Eskişehir kent merkezindeki banka şubesinden işlem yapabileceğine dair uyarı yazısı asıldı.
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