3 kız çocuğunu silahla vurarak öldüren imam tutuklandı
Trabzon’un Of ilçesinde 3 küçük kızını silahla vurarak öldüren imam Emre Göktaş, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36), 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.
İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti.
Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.
Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla vurarak öldürdü.
Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- İzmir'de alarm: 'Geniş bir bölgeyi etkiliyor'
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı
- Lunaparkta feci son!
- Covid-19 pozitiflerle ilgili şoke eden iddia