3 kız çocuğunu silahla vurarak öldüren imam tutuklandı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 21:40

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36), 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla vurarak öldürdü.

Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.