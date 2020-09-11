3 nostaljik tramvay

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Kent tarihinde çok önemli bir yeri olan Rıhtım tramvay hattını “Nostaljik Tramvay” adıyla yeniden hayata geçirdiklerini söyleyen Soyer, “Tramvaylarımız, İzmir’de 1928 yılından 1954 yılına kadar Güzelyalı-Konak arasında hizmet veren elektrikli trenlerden esinlenerek tasarlandı. Yerli bir firmamızdan temin ettiğimiz araçlarımızı Kordon’un yeşil dokusunu bozmayacak biçimde çevre dostu olarak lastik tekerlekli ve elektrikli şekilde tasarladık. Toplamda 3 adet ve tek vagonla hizmet verecek. İsimlerini Boyoz’, ‘Gevrek’ ve ‘Çiğdem’ olarak belirledik. Tramvayların ikincisi 45 gün, üçüncüsü de 90 gün hizmete girecek” dedi.

28 kişi oturma kapasiteli nostaljik tramvayların 1660 metrelik güzergâhta karşılıklı sefer yapacağını belirten Tunç Soyer, “Bu çerçevede toplu ulaşımda raylı ve deniz ulaşımını artırıyor, kara ulaşımında yeni otobüslerimiz ile kentin her tarafına konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlıyoruz. Trafik yükünü azaltmak için özel araç kullanımı yerine bisikletli ve yaya ulaşımını teşvik ediyoruz. İzmirimize geçmişte olduğu gibi yeniden önemli bir ruh kazandıracak nostaljik tramvayımızın yaya ulaşımına da katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.