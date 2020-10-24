3 takı türü klozet kapağından 428 kat daha fazla mikrop toplayabiliyor
Birleşik Krallık ’ta yapılan çalışmada, yurttaşların bir hafta boyunca taktığı üç parça aksesuarın ne kadar mikrop barındırdığını analiz edildi. Yüzük, saat ve küpeler klozet kapağından daha fazla mikrop taşıdığı ortaya kondu.
İkinci el mücevher ve saat perakendecisi Est1897’nin desteğiyle yürütülen çalışmada yüzüklerin, saat ve küpelerin 7 gün içinde bir klozet kapağından 428 kat fazla mikrop topladığı keşfedildi.
LifeHacker’ın haberine göre yalnızca yüzükte 504 bakteri kolonisi, bir mantar ve bir de siyah küf kolonisi saptadı.
Araştırmacılar, bir hafta boyunca takılan bir yüzükten, saatten ve bir çift küpeden sürüntü örneği alarak 21 bin bakteri ürediğini tespit etti.
SAATTEN ALINAN ÖRNEKTE 20 BİN BAKTERİ
Saatten alınan sürüntü örneğinde ise 4 tür bakteri ve 20 bin bakteri kolonisi bulundu. Küpelerde ise 485 bakteri kolonisi saptandığı belirtildi.
Daily Mail’e göre küpelerde ve yüzükte tespit edilen Bacillus Cereus türü bakteri, insanlarda gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.
TEMİZLEMEK İÇİN YÖNTEMLER
Araştırma sonucunda insanların takılarını temizleyebilecekleri bazı yöntemlerde paylaşıldı. Bunlar arasında takıları bulaşık deterjanıyla ılık su dolu kapta bekletme ve diş fırçasıyla temizleme gibi öneriler yer aldı. Soğuk su ile durulama ve sabun kalıntısı bırakmama uyarısı da belirtildi.
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