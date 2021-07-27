3 taksicinin öldürülmesinde iddianame hazırlandı

27 Temmuz 2021 Salı, 12:26

İddianamede maktul Yavuz Dayanmaz, Cengiz Dayanmaz ve Sinan Öztürk'e karşı "Kasten öldürme" suçundan 3 müşteki şüphelinin müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüphelilerin de "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından değişik oranlarda değişen hapis cezaları istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede, Esenyurt Merkez Taksi Durağı şoförleri ile Devlet Hastanesi Taksi Durağı şoförleri arasında ticari kazanç meselesi sebebiyle önceye dayanan husumet bulunduğu belirtildi. İddianamede geçen 26 Eylül 2020 tarihinde Esenyurt Devlet Hastanesi taksi şoförlerinden olan Yavuz Dayanmaz'ın, merkez taksi durağı şoförü Yalçın Dilek ile telefonda tartıştıktan sonra olayın gerçekleştiği anlatıldı. Telefonda geçen sözlü tartışmanın ardından devlet hastanesi taksi şoförleri Oktay Güner, Yavuz Dayanmaz, Mahmut Sosa, Sinan Öztürk'ün ve Cengiz Dayanmaz'ın merkez taksi durağına gittikleri ve burada tekrar tartışma çıktığı belirtildi. Bu tartışma esnasında Şehmuz Aksun, Fatih Gezgin ve Zeytin Aksun'un merkez taksi durağına geldikleri kaydedilirken Şehmuz Aksun'un gelmiş olduğu araçtan çıkardığı pompalı tüfek ile Yavuz Dayanmaz'a ateş edip öldürdüğü anlatıldı. Merkez taksi şoförlerinden Fatih Gezgin'in elindeki tabancayla Sinan Öztürk'e ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği de belirtilirken şüpheli Zeytin Aksun'un da pompalı tüfekle Cengiz Dayanmaz'a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiğine yer verildi.

ŞÜPHELİNİN TABANCAYLA ATEŞ ETTİĞİ ANCAK İSABET ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Merkez taksi durağı şoförlerinden olan Yalçın Dilek'in elinde bulunduğu tabancayla maktullere karşı hedef gözeterek öldürme kastıyla ateş ettiği ancak isabet ettiremediğinin de tespit edildiği belirtilirken devlet hastanesi şoförü Mahmut Sosa'nın tabancayla Yalçın Dilek ve Fatih Gezgin'in yaralanmasına sebebiyet verdiği anlatıldı. Ayrıca devlet hastanesi şoförü olan Oktay Güner'in de sopayla Zeytin Aksun, Yalçın Dilek, Şehmuz Aksun'u yaraladığına da yer verildi.

3 MÜŞTEKİ ŞÜPHELİYE MÜEBBET TALEBİ

Şüpheli Mahmut Sosa'nın firari olduğu ve hakkında kararı çıkarıldığının kaydedildiği iddianamede müşteki şüpheliler Fatih Gezgin, Şehmuz Aksun ve Zeytin Aksun'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi. Müşteki şüpheli Yalçın Dilek'in 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar, firari şüpheli Mahmut Sosa'nın 2 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis istenirken, şüpheli Oktay Güner'in ise 3 kişiyi "Silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.