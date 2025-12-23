CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu! Banka kasası ve elden para iddiası, 95,5 milyon TL'lik villa girişimi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP’nin dilekçesinde, Gürlek’in mal bildirimine ilişkin anayasal ve yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği, kanuna aykırı gelir elde ettiği ve haksız mal edinme suçunu oluşturabilecek işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünün yalnızca şekli bir bildirim ödevi olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kamu hizmeti etiği ve şeffaflık ilkelerinin temel bir gereği olan mal bildirim yükümlülüğü, kamu yetkisini kullananların görevlerini kötüye kullanarak yasal olmayan servet artışları elde etmelerinin önüne geçmek amacıyla getirilmiş bir hesap verebilirlik mekanizmasıdır.”

Dilekçede, 3628 sayılı Kanun uyarınca hâkim ve savcıların da mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olduğu hatırlatılarak, “kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mal varlığı artışlarının haksız mal edinme suçunu oluşturacağı” ifade edildi.

BANKA KASASI VE ELDEN PARA İDDİASI

CHP’nin başvurusunda, Akın Gürlek’in Ankara Ümitköy’de bulunan bir banka şubesinde kiralık kasa kullandığına dair ciddi iddialar bulunduğu belirtilerek, bu durumun kamu görevlileri açısından olağan kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Dilekçede şu değerlendirme yer aldı:

“Bir kamu görevlisinin banka kasası kiralaması olağan dışıdır. Kasa içerisinde bulunan para, kıymetli eşya ve diğer varlıkların 3628 sayılı Kanun kapsamında bildirilmiş olması gerekir. Ancak kasanın varlığı dahi mal bildirimlerinde yer almamıştır.”

Aynı bölümde, banka şubesinde elden yapılan para yatırma işlemlerinin, şüphelinin yasal gelirleriyle uyumlu olmadığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu da kaydedildi.

TEMA İSTANBUL 2 KONUTU: “HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Dilekçede yer verilen en kapsamlı başlıklardan biri, Akın Gürlek’in İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Tema İstanbul 2 sitesindeki taşınmazına ilişkin alım–satım işlemleri oldu.

Konuya ilişkin dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Taşınmazın sözleşmede gösterilen satış bedeli 9.837.000,00 TL olup 838.000,00 TL’si peşin; kalan kısmı 01/04/2024 tarihinde 3.000.000,00 TL, 30/05/2024 tarihinde 2.000.000,00 TL, 30/07/2024 tarihinde 2.000.000,00 TL, 30/09/2024 tarihinde ise 1.999.000,00 TL olarak senet karşılığı banka hesabından ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin celbi ile birlikte yazılı banka hesaplarında hesap hareketliliği olup olmadığı incelendiğinde bu husus görülecektir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıklamaları üzerine şüpheli, söz konusu taşınmazı 40.000.000,00 TL bedel ile satmıştır.

Şüphelinin ilgili taşınmazı 9.837.000,00 TL’ye aldığı tarihlerde söz konusu taşınmazın benzerlerinin rayiç bedelinin yaklaşık 30.000.000,00 TL olduğu görülmüştür. Satış bedelindeki bu olağan dışı düşüklük, satışın kanuni objektifliği taşımadığı ve bu farkla haksız bir kazanç elde edildiği yönünde intiba oluşturmuştur. Taşınmazın satış bedeliyle rayiç bedeli arasındaki farkın tespiti için emlak bilirkişisinden rapor alınması gerekmektedir.

Bir kamu görevlisinin teminat olmaksızın, kefil dahi göstermeden, yüksek tutarlı senetlerle taşınmaz edinmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Taşınmazın satın alındığı bedel ile satış bedeli arasındaki olağan dışı fark, haksız kazanç elde edildiği yönünde kuvvetli şüphe oluşturmaktadır.”

95 MİLYON TL’LİK VİLLA GİRİŞİMİ

Dilekçede Akın Gürlek’in Emlak Konut GYO’ya ait Senfoni Etiler projesinde yaklaşık 95,5 milyon TL bedelli bir taşınmaz için ön protokol yaptığına da dikkat çekildi. Dilekçede, bu tutarın kamuoyuna yansıyan yasal gelirlerle açıklanabilir olmadığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bir kamu görevlisinin astronomik tutarlarda taşınmaz alımına girişmesi, haksız mal edinme suçunun maddi unsurlarını açıkça oluşturmaktadır. Dolayısıyla şüphelinin tüm harcamalarına ve harcama girişimlerine ilişkin MASAK’tan ve yetkili bilirkişilerden rapor alınması gerekmektedir.”

“RE’SEN VE DERHAL SORUŞTURMA” TALEBİ

Suç duyurusu dilekçesinde, 3628 sayılı Kanun’un 19. maddesi hatırlatılarak savcılığın yükümlülüğü şu sözlerle ifade edildi:

“Cumhuriyet savcısı, haksız mal edinme suçunun işlendiğini öğrendiğinde re’sen ve bizzat soruşturma başlatmakla yükümlüdür.”

Dilekçede Gürlek’in tüm banka hesaplarının, mal bildirimlerinin, tapu ve satış sözleşmelerinin incelenmesini, MASAK ve bilirkişi raporları alınmasını ve soruşturma sonunda iddianame düzenlenerek Gürlek hakkında kamu davası açılması talep edildi.