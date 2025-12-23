Son dakika... Asgari ücrette 3. toplantı bugün: Saat belli oldu!

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret sürecinde, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı 3. toplantıya çevrildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, asgari ücrette 3. toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak.

GÖZLER 3. TOPLANTIDAYDI

Asgari ücret belirleme sürecinde sona yaklaşılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar iki toplantı gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın temasları ve komisyon görüşmeleriyle birlikte yeni ücret için müzakereler hız kazandı.

Bakan Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’i ziyaret eden Işıkhan, işçi tarafının talep, görüş ve önerilerini dinleyerek bunları komisyon gündemine taşıdı.

Bakan Işıkhan’ın da katıldığı ikinci toplantıda ekonomik göstergeler ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar, enflasyon, büyüme ve istihdam gibi başlıklara ilişkin güncel ekonomik raporlarını komisyon üyeleriyle paylaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının tarihi belli oldu. Üçüncü toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak . Yasal takvim gereği görüşmelerin 31 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

ÜCRETİN BUGÜN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Hükümet ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun katılımıyla son toplantı bugün yapılacak. Anadolu Ajansı’na göre, yeni ücretin bu görüşmede netleşmesi bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.