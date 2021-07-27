3 TIR kaza yaptı, TEM Otoyolu kilitlendi
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tüneli'nde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu.
Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.
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