3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

16 Ağustos 2020 Pazar, 10:37

ASİTEM (Sinema Televizyoncular Meslek Birliği) tarafından düzenlenecek 3. Uluslararası İzmir Film Festivali adaylıkları belli oldu. En İyi Sinema Filmi dalında 7. Koğuştaki Mucize 14 dalda, Bir Aşk İki Hayat 13 dalda ve Cinayet Süsüde 12 daldaki adaylığıylaöne çıkan yapımlardan oldu.

Festivale yeni eklenen En İyi Televizyon Dizisi ve En İyi Dijital Yapım kategorilerindeki adaylıklar ise şu şekilde: Afili Aşk8 dalda, Arka Sokaklar 7 dalda ve Babil 6 daldaEn İyi Televizyon Dizisi kategorisinde aday olurken Atiye6 dalda, Behzat Ç. 5 dalda ve Aynen Aynen dizisi de 4 daldaki adaylığıyla En İyi Dijital Yapım kategorisindeki yerini aldı.

Türkiye'nin tek ana akım vizyon filmleri festivali olan Uluslararası İzmir Film Festivali, bir önceki yıl vizyona giren her filmi doğal aday kabul etmesi ve kazananları noter onaylı halk oylamasıyla belirlemesi sayesinde diğer festivallerden ayrılarak öne çıkıyor.

Festivalde hangi yapımın ve adayın, kaç oyla Altın Artemis'e sahip olacağı merak edilenler arasında.