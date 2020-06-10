30 milyonluk iş nerede?

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

TCDD’nin Gebze-Köseköy Demiryolu 3. ve 4. Hat Peron İnşaatı, Altyapı, Üstyapı ve Elektrifikasyon Yapım İşi için açtığı ihale 24 Temmuz 2018 tarihinde 144 milyon bedelle Uğursal Elektrik Elektronik İnşaat Malzemeleri Kırtasiye Medikal Mobilya Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Abu Yapı Taah. İnş. A.Ş. ortak girişimine verildi. İhaleyi alan iki firmanın aynı isme ait olduğu ve bu kişinin Rizeli olduğu öğrenildi.

İhaleyi alan firmaya 31 Temmuz 2019 tarihinde 8 No’lu hakediş düzenlendi. Buna istinaden yapılmayan birçok imalatın ödemesi hakedişe sokuldu. İddiaya göre o süreçte bazı kontrol mühendisleri bu hakediş raporunu imzalamak istemedi. Ancak üzerlerinde baskı kuruldu. Hakediş raporuna göre söz konusu işin 190 günde tamamlanması gerekiyordu. Ancak ihaleyi alan şirket 405 süre uzatımı aldı. Buna rağmen 31 Temmuz 2019 tarihinde parası alınan işlerin bir kısmına ya hiç başlanmadı ya da birkaç tanesine birkaç ay önce başlandı. Başlanılan işler ise bitirilemedi. Bitirilmeyen işlerin bedelinin ise yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi. Hakedişte imzası olan konuştuğumuz TCDD yetkilileri, ihale edilen işin neden tamamlanmadığına dair sorumuza yanıt vermezken devlet memuru oldukları için bilgi veremeyeceklerini belirttiler. İhaleyi alan şirket yetkililerini aramamıza rağmen tarafımıza herhangi bir dönüş yapılmadı. l İSTANBUL