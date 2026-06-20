Canlı yayında 'Pişman değilim' demişti: Kılıçdaroğlu'nun 'Selahattin Demirtaş' çıkışı, Özgür Özel'in 'özrünü' yeniden gündeme getirdi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması hakkında “Pişman değilim” açıklamasını yapması üzerine, CHP lideri Özgür Özel'in 4 Kasım 2025'teki TBMM grup toplantısında partisi adına dilediği özür yeniden gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU CANLI YAYINDA "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra canlı yayına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıklar konusunda "Selahattin Bey'de biz verdiğimiz dokunulmazlık kararının arkasındayım. Pişman değilim" ifadelerini kullandı.

O ifadeler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ÖZGÜR ÖZEL CHP ADINA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun "Pişman değilim" çıkışı, CHP lideri Özgür Özel'in 4 Kasım 2025'teki TBMM grup toplantısını akıllara getirdi.

Özel, o günkü toplantıda CHP adına özür dilemişti.

CHP lideri Özel, şunları söylemişti:

"Dokuz yıl önce tek başına karar vermesi gereken Türkiye’deki bütün hakimleri, bir gece yarısı koordine edip de farklı farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış ta Edirne’deki ta Kocaeli’ndeki, Gebze‘deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla övünenler, Selahattin Demirtaş‘ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ’ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala’yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün ‘Hayırlısı bu’ diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim. Bizim de var.

Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100’ü red oyu verse de, her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 20 - 25 tane ‘İşte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin’ diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla."