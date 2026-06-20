Fatih Erbakan isim verdi: Destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi Genel Başkanlarının D-8 Zirvesi'nde Abdullah Gül ile birlikte fotoğraf vermesi kısa sürede gündem oldu.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADI GEÇİYORDU

Fotoğrafın ardından 4 partinin Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül'de uzlaşabileceği iddia edilmişti.

ERBAKAN İSİM VERDİ, GÜL'E KAPIYI KAPATTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Abdullah Gül'e kapıyı kapattı.

BirGün'ün aktardığına göre Erbakan; D-8 Zirvesi kapsamında çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa ilişkin ağ partilerin ve muhafazakâr siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesinin önemli bulduğunu belirtti.

Bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade eden Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz” dedi.