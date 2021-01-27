301 işçinin can verdiği Soma davasında skandal karar

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:43

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dört ay önce patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti.

12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değiştirildi. Yerine eski Adalet Bakanı, eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü atandı. Daire, üç eski bürokratın oylarıyla kendi kararını bozarak, 'bilinçli taksirle ölüme' ve 'yaralamaya neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi.

