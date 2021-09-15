32. BERKSAV Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:16

Bergama'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) tarafından bu yıl 32'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Ödülleri, Bergama Ticaret Odası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu'nun yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, BERKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gönlügür, Almanya Başkonsolusu Dr. Detlev Wolter ile çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu 14 Eylül'ün aynı zamanda Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak “Burada hemşehrilerimle birlikte olmak beni mutlu ediyor. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Çocukluğumun geçtiği yerde şimdi ödül veriyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Bergama tarihi açıdan son derece önemli bir yer. Burada tarım var, turizm var. Kozak Yaylası gibi kıymetli alanları var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya farklı bir iklim çıkıyor” dedi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi. Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Bergama Ören Yerleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson ödülü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun elinden aldı.