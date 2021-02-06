32 yıl süren araştırma: Kahve ve yeşil çay ölüm riskini ciddi oranda azaltıyor
Japonya'da yapılan bir araştırma, yeşil çay veya kahve tüketiminin daha önce inme ya da kalp krizi geçirenlerin ölüm riskini azalttığını ortaya koydu. Kahvenin, söz konusu hastalıkları geçirmeyen kişilerde de ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.
Araştırmanın başyazarı ve Osaka Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü olan Hisroyasu İso, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kalp ve damar rahatsızlıklarında da artış görüldüğünü belirtti. İso, ortalama yaşam süresini artırmak için inme veya kalp krizi geçiren kişilerle ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, yeşil çay ve kahveye dair önceki araştırmalar, bunların kardiyovasküler hastalık geçirmeyen ya da kanser olmayan kişilerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanmıştı.
Fakat söz konusu araştırma, inme veya kalp krizi geçirdikten sonra söz konusu içeceklerin tüketilmesinin, tüm nedenlere bağlı ölüm oranına etkisini inceledi.
32 YIL SÜREN ARAŞTIRMA
Araştırma ekibi, 1988'le 1990 arasında bir çalışmaya katılan ve yaşları 46'la 76 arasında değişen 46 binden fazla katılımcının verilerini, 2009'da yine bu kişilerden toplanan verilerle birlikte analiz etti. Veriler katılımcıların yaşam tarzı, tıbbi geçmişi ve yeşil çayla kahve tüketimini de içeren beslenme düzenlerini içeriyordu.
Medical Xpress'in aktardığına göre, ardından katılımcılar, inme geçirenler, kalp krizi geçirenler ve ikisini de geçirmeyenler şeklinde üç gruba ayrıldı.
İnme geçirenlerin bulunduğu grupta, günde en az 7 fincan yeşil çay tüketen kişilerin, nadiren tüketenlere göre ölüm riskinin yaklaşık yüzde 62 oranında az olduğu ortaya çıktı.
Bulgular, ikinci grupta günde bir fincan kahve içenlerin, düzenli şekilde kahve içmeyenlere kıyasla ölüm riskinin yaklaşık yüzde 22 daha düşük olduğunu gösterdi.
HAKEMLİ DERGİDE YAYIMLANDI
Hakemli bilimsel dergi Stroke'ta yayımlanan araştırmada, haftada bir veya daha fazla bardak kahve tüketen ve iki hastalığı da geçirmeyen kişilerin, kahve içmeyen kişilere göre ölüm riskinin yaklaşık yüzde 14 daha az olduğu da tespit edildi.
Araştırmacılar, yeşil çay tüketiminin söz konusu hastalıkları atlatanların ileride kardiyovasküler hastalık geçirmesini önleyebileceğini söyledi. Kahveninse sağlıklı bireylerde bunu sağlayabileceğini ekledi.
'GEREKSİZ YERE ŞEKER EKLEMEYİN'
Öte yandan, araştırmacılar Japonya'daki yeşil çay ve kahve tüketimindeki alışkanlıklara dikkat çekerek diğer ülkelerle arasındaki farklara dair uyarıda bulundu. Zira İso, Japonya'da yeşil çayın genellikle suyla ve şeker katılmadan hazırlandığını belirtti. Kahvenin de genellikle suyla, ara sıra süt ve şekerle yapıldığını ekledi. İso sözlerine şöyle devam etti:
"Bu içecekleri en sağlıklı şekilde tüketmek için gereksiz yere şeker eklemeyin"
Bununla birlikte, araştırmanın gözlemsel olduğunun altı çizildi. Bu yüzden yeşil çay ve kahvenin kalp kriziyle inme riskini azaltmasının nedeni belirlenemedi.
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