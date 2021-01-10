339 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini belirten Tabip Odaları’ndan çağrı: Geciktik, aşı hemen

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Sürecin uzaması, sağlık çalışanlarının iş yükünün artması, izinlerinin ve dinlenme şartlarlarının ortadan kalkması, ciddi yorgunluğa sebep oldu. Buna bağlı olarak bağışık sistemlerinde de bir düşüş oldu” derken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Ülkeler sağlık çalışanlarından aşılamaya başladı. Sağlık çalışanlarımız bir an önce aşılanmayı bekliyor” görüşünü dile getirdi. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise Türkiye’deki sağlık çalışanları ölümlerinin Almaya’dakinin 10 katı olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL’DA 39 HEKİM

Salgın nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayılarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “İstanbul’da hekim kaybımız 39 oldu. Vaka sayılarının azalmış olması henüz ölüm sayılarına yansımadı. Sağlık çalışanları büyük risk altında” dedi.

Sağlıkçıların bu risk nedeniyle tüm dünyada öncelikli aşı grubuna alındığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Bu nedenle de dünyada ilk olarak aşılanan gruplar sağlık çalışanları. Ancak bizde bu konuda geç kalındı. Bütün ülkeler sağlık çalışanını aşılamaya başladı. Umarız bizde daha fazla gecikme olmaz. Sağlık çalışanları bir an önce aşılanmayı bekliyor” görüşünü dile getirdi.

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EK ÖDEMELER YAPILMALI

Etkili ve güvenli bir aşıyla yapılacak aşılamaların salgını kontrol altına alacağını vurgulayan Küçükosmanoğlu, “Çalışma koşullarımız ağır. Uzun çalışma süreleri var ve yıllık izinler hâlâ kullanılamıyor. Bununla birlikte kamuda çalışanlara söylenen yüksek tavandan ek ödeme de verilmiyor. Kasım-aralık aylarının ek ödemeleri de yapılmadı” diye konuştu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINI İYİ KORUMALIYIZ’

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Sürecin uzaması, sağlık çalışanlarının iş yükünün artması, izinlerinin ve dinlenme şartlarının ortadan kalkması onlarda ciddi yorgunluğa sebep oldu. Bağışık sistemlerinde de bir düşüş oldu. İzmir’de 18 hekimimiz yaşamını yitirdi. Ülkedeki pandemiyi yavaşlatmadan bunu durdurmak kolay değil” dedi. Sağlık çalışanlarının şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Çamlı, “Sağlık çalışanlarını iyi korumamız, yeterli sayıda koruyucu ekipman vermemiz gerekiyor. Çalışma alanlarını da değerlendirmeliyiz. Bazı sağlık çalışanları havalandırma imkânlarının yeterli olmadığını söylüyor. Sağlık çalışanları hastalandığında onların arkadaşları daha fazla mesai yapmak durumunda kaldı. Hiç izin kullanamadılar. Atama bekleyen çalışanlar atanmalı. Böylece sağlık çalışanları dinlendirilebilir” diye konuştu.

‘ALMANYA’NIN 10 KATI’

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, şunları kaydetti: “Sayımız az ve yoğun çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmadan arkadaşlarımız virüse yoğun olarak maruz kaldı. Aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya’yla hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayımız arasında 10 kattan fazla bir fark var.”

Koruyucu ekipman sorununa da değinen Karakoç, “Özel sağlık kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımıza patronları maalesef yeterli koruyucu ekipman vermiyor. Bunun yanında pantronlar sağlık çalışanlarının bir pandemi hastanesi gibi koruyucu ekipman kullanmasına izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının yemek sorununa da değinen Karakoç şunları söyledi: “Düşük kalorili ve yetersiz yemekler dağıtılıyor. Filyasyon ekibimizdeki arkadaşlara ekmeğin içinde bir parça marul ve kaşar veriliyor. Sağlık kuruluşunda çalışan güvenlik, hemşire, hekim tüm çalışanlarımızın beslenmesi iyi olmalı ki dirençleri güçlü olsun.”