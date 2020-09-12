‘39 lira mahkûmları’ arttı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ağustos ayıyla ilgili “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”, Türkiye’nin resmi verilerine yansımayan “işsiz”lerin bir kısmının durumu bir kez daha gösterdi.

Bunu en iyi ortaya koyan veri ise salgın nedeniyle 17 Nisan’da başlatılan işten çıkarma yasağı sonrası ücretsiz izne çıkarılanların sayısı. Bu durumda olan ve günlük 39 lira nakdi ücret desteği alan emekçi sayısı nisan-ağustos döneminde 1 milyon 976 bin 532 kişi oldu. Bu kişilere yaklaşık 4.4 milyar TL ödendi. Kişi sayısı nisan- temmuzda 1 milyon 901 bin 212 kişiydi.

‘KISA ÇALIŞMA’ AZALDI

Bu açıdan bir diğer önemli veri de çalışma süreleri azaltılan, işyeri faaliyeti kısmen ya da tamamen duran işyerlerindeki çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği. Ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 212 bin 308 çalışan için kısa çalışma ödeneği aldı. İlk 8 ayda yapılan toplam ödeme 18.6 milyar lirayı aştı. Bu ödenek kapsamında mayıs ayında 3 milyon 282 bin 817 kişiye kadar çıkan emekçi sayısı temmuzda 1 milyon 774 bin 865’ti. Ödenek alan işçi sayısındaki azalma işverenlerin bu kapsamından çıkmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Yine İŞKUR bültenine göre, ağustos sonu itibarıyla, işsiz oldukları için 356 bin 858 kişi işsizlik ödeneği alıyor. Bu işsizlere ilk 8 ayda toplam yaklaşık 5 milyar lira ödendi. Kişi sayısı temmuz ayında 401 bin 645’ti. Bilindiği gibi işten çıkarma yasağı halen devam ediyor. Ancak hükümetin yasaya yaptığı ekleme ve istisnalar nedeniyle bazı hallerde işten çıkarma yapılabiliyor. Ayrıca genel olarak işten çıkarma yasağına uyulmadığı da sık sık dile getiriliyor.

22.2 MİLYAR TL ERİDİ

Öte yandan yılın başında 131.1 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlığı 9 Eylül itibarıyla 108.9 milyar liraya indi. 9 Ağustos’ta fon varlığı 111.3 milyar liraydı. Yıl başından bu yana fondaki azalma 22.2 milyar lira oldu. Ayrıca bu fondan teşvik ve destek ödemeleri kapsamında işverenlere ilk 8 ayda 11.5 milyar lira para aktarıldı. Yine ağustos sonu itibarıyla fon varlığının yüzde 80.53’ü tahvil ve yüzde 19.47’si mevduatta.