4 asker ve 2 muhtarın uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı

19 Haziran 2020 Cuma, 09:27

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne 24 Eylül 2019 günü giden ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen muhbir, Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki uyuşturucu baskınlarının daha önceden uyuşturucu ticareti yapan kişilere bildirildiğini ihbar etti. Bu bilgiler ikinci bir muhbirden teyit edildi. Muhbirlerin verdiği bilgide uyuşturucu tacirlerine önceden haber verdiği öne sürülen isimler Lice Merkez İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Hakan K., karakolda görevli uzman çavuşlar Kemal T., Osman T., Ferhat Ö. ile mahalle muhtarları Abdullah Y. ve Necat İ.’ydi.

Konu hakkında yürütülen soruşturma sonucu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mayıs 2020 tarihinde 2020/4778 esas numarasıyla iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “zimmet” suçlarından tutuklu olan 4 asker ile tutuksuz yargılanan iki mahalle muhtarının 10 ile 27 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları istendi.

YAKALANAN UYUŞTURUCULARI DEPODAN ÇIKARIP SATIYORLAR

İddianameye göre ihbarlar hakkındaki soruşturma sürerken 29 Kasım 2019 tarihinde uzman çavuş Ferhat Ö. 8 kilo 660 gram esrar ile yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ferhat Ö.’nün ifadesinde kendisiyle bağlantılı olan diğer isimleri verdi. Ferhat Ö.’nün ifadesine göre Lice Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının deposunda bulunan uyuşturucu satmak için kg. başına 3 bin liraya İbrahim isimli bir şahısla anlaştı, depo görevlisi uzman çavuş Osman T.’ye durumu anlattı ve depodan 10 kg. toz esrarı depodan aldı.

UYUŞTURUCUNUN TESLİMATI İÇİN RESMİ ARAÇLAR KULLANILMIŞ

Ferhat Ö.’nün depodan çıkardığı esrarı uzman çavuş Kemal T. Lice ilçe Jandarma Komutanlığı envanterine kayıtlı 21 EH 594 plakalı Mitsubishi pikapla misafirhane olarak kullanılan odaya götürdü. Ferhat Ö. aldığı uyuşturucu maddeyi satmak için 35 AFU 222 plakalı araca çantayla koydu ve yola çıktı. Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki uygulama noktasında geldiğinde durduruldu ve narkotik köpeği araca tepki vermesi üzerine yakalandı.

Ferhat Ö. yakalanmadan 1.5 ay önce Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Hakan K. ile birlikte depodan çıkardıkları uyuşturucu maddesini Lice’deki Tepe Köyü muhtarı Abdullah Y.’ye sattıklarını söyledi ve uyuşturucudan gelen parayı aralarında bölüştüklerini ifade etti.

SATICILARIN ÇIKMASI İÇİN TUTANAK ÜZERİNDEN PAZARLIK

Ferhat Ö. uyuşturucu satmanın yanı sıra uyuşturucu satıcılığından yakalanan kişilerin suçlarını hafifletmek için tutanakları değiştirdiklerini de anlattı ve bu kişilerin çıkması için kişi başı 60 bin ile 100 bin lira arasında pazarlık döndüğünü belirtti.

Uzman çavuş Kemal T.’nin ifadesinde anlattıklarına göre 16 Kasım 2019 tarihinde uyuşturucu imal ve ticaretinde içeride olan Ali B.’nin çıkarılması için Ferhat T. ve Astsubay Hakan K.’nin de içinde olduğu pazarlık döndü ve 300 bin lira teklif edildi. 25 Kasım günü 35 AKC 751 plakalı araçla Ferhat Ö. ile birlikte Diyarbakır merkezine gittiler ve pazarlık yaptıkları kişilerle tatlıcıda buluştular. Kemal T. bu sırada Whatsapp üzerinden Hakan K.’yı aradı ve Komutanım bu iş (Ali BULUT’ un cezaevinden çıkarılmasını bahsederek) bir hafta on güne çözülür değil mi?” diye sordu ve “İnşallah inşallah çözülecek” yanıtını aldı. Bu sırada yanlarında esrar satmak için numune de getirmişlerdi ve görüşme yaptıkları kişilere denettiler, beğenirlerse 10 kg. getirebileceklerini söylediler. Daha sonra Ferhat Ö.’nün 29 Kasım günü söz konusu esrarı teslim etmeye giderken yakalandığı haberini aldı.

DEPOCU: SUÇA İŞTİRAK ETTİRİLDİM

Karakolun depocusu Osman T. ise ifadesinde 25 Kasım günü Ferhat Ö.’nün depodan satmak için esrar aldığını doğrulayarak, Ferhat Ö.’nün yakalandığını Kemal T.’den öğrendiğini söyledi. Osman T. suçu iştirak etmesine neden olduğunu açıkladığı Ferhat Ö. ve Kemal T.’den şikayetçi oldu. Öte yandan Astsubay Hakan K. ise kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

MUHTARIN EVİNİN DEPOSUNDA 15 KİLO ESRAR

Ferhat Ö.’nün ifadesi doğrultusunda tespit edilerek yakalanan muhtar Abdullah Y. suçlamayı kabul etmedi. Öte yandan muhbirin ifadesi doğrultusunda tespit edilen muhtar Necati İ.’nin evinin deposunda 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, muhtar Necati İ. bunun kendisine ait olmadığını ve başkaları tarafından konulmuş olabileceğini savundu.

SAVCI 4 ASKERİN BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ SONUCUN VARDI

İddianamede sanıkların olduğu PTS kamera kayıtları, banka hesap hareketleri, telefon kayıtları delil olarak yer aldı ve şu değerlendirmede bulunuldu: “Kemal T. ile Ferhat Ö. arasında olay günü Whatsapp uygulaması üzerinden çok sayıda sesli ve görüntülü aramanın tespit edildi. Her ne kadar Hakan K. araçta ele geçirilen uyuşturucu maddelerden haberinin olmadığını beyan etmiş ise de diğer şüpheliler Ferhat Ö. ve Kemal T. tüm olaylar ve alışverişlerin karakol komutanı Hakan K. tarafından organize edildiğine ilişkin beyanda bulundu. Şüpheliler Hakan K., Kemal T. ve Ferhat Ö.’nün hesaplarında yapılan inceleme neticesinde tanzim edilen 17 Mart 2020 tarihli Banka Hesap Hareketlerini İnceleme Raporu içeriğine göre şüphelilerin alacak-borç kayıtları ve maaş gelirlerinin birbirlerini desteklemediği ve her ay aylık maaşlarının yaklaşık 2-3 katı kadar hesaplarına giren şüphe uyandıran hesap hareketleri tespit edilmesi ve dosya kapsamında hazırlanan tüm tahkikat evrakı hep birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Hakan K., Ferhat Ö., Kemal T. ve Osman T…depodaki maddeleri fikir ve eylem birliği içerisinde zimmetlerine geçirdikleri, zimmetlerine geçirdikleri bu maddeleri peyderpey çıkartarak sattıkları… anlaşılmakta.”

ASTSUBAY AİHM’İN KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

4 asker ve 2 muhtar hakkında açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran günü 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ferhat Ö., Kemal T. ve Osman T. hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve yargılamanın bu aşamasında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, iddia makamının tutukluluk halinin devamını talep ettiği Karakol Komutanı Hakan K.’yi ise tahliye etti. Mahkeme, tahliye kararına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) uzun tutukluluğu hak ihlali sayan kararı gerekçe gösterdi. Sanık Abdullah Y. hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.