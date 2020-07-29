4 askerin şehit olduğu kazada ihmal iddiası

Karaman ile Mut arasında 4 askerin şehit olduğu, 2 şöförün hayatını kaybettiği kazanın altından 5 yıllık ihmal çıktı. Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 5 yıl önce dilekçe verdiği ve bölgede yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için kaçış rampası yapılmasını istediği, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün projelendireceğini söylediği belirlendi. Ancak kaçış rampasının 5 yıldır yapılmadığı ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyu TBMM gündemine taşıdı.



Karaman-Mut yolu arasında Sertavul mevkiinde, 27 Temmuz günü askerleri taşıyan aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 2 söför yaşamını yitirdi, 10 asker ise yaralandı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik arıza meydana geldi, frende problem oldu, frende bir boşalma söz konusu oldu” açıklaması yaptı.

"GEREKLİ İŞARET VE LEVHALARIN KONULMASINI İSTEDİ"

Kazanın meydana geldiği yolla ilgili olarak 5 yıl önce yapılan bir yazışma ise ihmal iddialarını gündeme getirdi. Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 10 Ekim 2015’te Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne yazdığı yazıda, yoldaki eğimin fazla olması nedeniyle belirli bölgelere kaçış rampası yapılmasını, gerekli işaret ve levhaların konulmasını istedi.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Evren imzasıyla bölge müdürlüğüne gönderilen yazıda, “Yolda eğimin fazla olması gibi zorlukların yanında; trafik yoğunluğu, ağır yol ve hava şartları, ayrıca bu yolu ilk defa kullanan kamyon ve ağır vasıta şöförlerimiz başta olmak üzere, geçmişte birçok örneğini gördüğümüz gibi araçların freni patlaması sonucu can ve mal kaybına sebebiyet vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, bir hafta sonra 22 Ekim 2015’te yazılan yanıt yazısında ise“…ilgi yazınızda talep edilen kaçış rampası proje kriterlerine göre değerlendirilecektir” denildi.

Yol üzerinde inşa edilecek kaçış rampalarından biri, kazanın gerçekleştiği yerin 300 ila 500 metre öncesinde projelendirildi. Ancak Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı’nın yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen söz konusu proje hayata geçirilemedi.

‘DAHA KAÇ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNİ BEKLİYORSUNUZ?’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, şu sorular yer aldı:

-Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’nın 5 yıldır tüm uyarılarına rağmen söz konusu yol üzerine kaçış rampalarının yapılmamasının gerekçeleri nelerdir?

-Kaçış rampalarının yapılamaması sonucu birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve en son askerlerimizin şehit olmasındaki sorumlu kişiler kimlerdir?

-Bu konuda tüm uyarıları dikkate almayan yetkili kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur? Yapılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

-Daha fazla can kaybının yaşanmaması için söz konusu kaçış rampalarını ne zaman hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

-Kaçış rampalarını yapmak için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesini bekliyorsunuz?