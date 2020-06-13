4 Avrupa ülkesi koronavirüs aşısını almak için anlaştı
İngiliz ilaç firması AstraZeneca İtalya, Almanya, Fransa ve Hollanda ile koronavirüs aşısı için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Şirket, Japonya, Çin, Brezilya ve Rusya ile de görüştüklerini belirtti.
Avrupalı ilaç firması Astra Zeneca, ürettiği Covid-19 aşısının satışı konusunda Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ile anlaştığını duyurdu.
İngiltere tabanlı şirket koronavirüsüne karşı geliştirdikleri aşının, teslimatı 2020 yılının sonunda olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
AŞI OXFORD’DA ÜRETİLDİ
400 milyon doza kadar çıkan bir anlaşmanın sağlandığını belirten şirket yetkilileri başlangıç olarak kâr amaçlı bir satışın söz konusu olmadığını belirtti.
Oxford Üniversitesi’nin laboratuvarlarında geliştirilen aşının kısa bir süre içinde bütün Avrupa ve sonrasında dünyada erişilebilir olacağı ifade ediliyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İtalyan Sağlık Bakanı Speranza, aşının sonbaharın sonlarına doğru tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
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