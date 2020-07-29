4 dev teknoloji şirketinin CEO'su bugün ifade verecek

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:37

ABD kongresi bugün tarihi bir oturuma sahne olacak. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yürütülen tekelleşme soruşturması kapsamında ifade verecek. Kongre tarafından dört şirketinde alanlarında tekelleştiği ve başka şirketlere pazarda rekabet şansı tanımadığı suçlaması soruşturuluyor.

Haziran ayından bu yana arama motoru, sosyal ağlar, yazılım donanım ve e-ticaret alanındaki rakip şirketler soruşturmaya konu olan firmalarla ilgili ifadeler veriyor ve suçlamalarda bulunuyordu.

Business Insider’da yer alan habere göre; Küresel salgından dolayı CEO'ların oturuma video konferans yöntemi ile katılması bekleniyor. Bütün CEO'ların ifadelerinin bir gün içinde alınması planlanıyor

"GOOGLE'IN REKLAM POLİTİKASI YALAN HABERLERİ DESTEKLİYOR"

Google hakkında 2018 yılından bu yana pek çok tekelleşme soruşturması açıldı. Şirketin bugün dijital reklam pazarını domine ettiği iddiasının da CEO’ya sorulması bekleniyor. Google'ın reklam fiyatlarını piyasa koşullarına aykırı bir biçimde yükselttiği de iddialar arasında yer alıyor. Kongre üyeleri Google'ın reklam verme politikasının internetteki yalan haberleri de desteklediğini düşünüyor. Google vasıtası ile internet sitesi açan pek çok kişi komplo teorileri, nefret söylemi ve yalan içerikler üreterek Google’dan para kazanabiliyor.

"APPLE FAZLA ÜCRET KESİNTİSİ YAPIYOR"

Apple'a yapılması beklenen en büyük eleştirilerden biri şirketin AppStore uygulama platformunda uygulama geliştiricilerden çok para kesmesi olacak. Uygulama içinden yapılan satın almalardan yüzde 15-30 arasında kesinti yapılıyor ve başta Spotify olmak üzere uygulama geliştiricileri uzun zamandır buna itiraz ediyorlar. Apple'ın kendi geliştirdiği uygulamalardan ise bir ücret kesintisi yapılmıyor.

"FACEBOOK COVID-19 İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLER YAYIYOR"

Facebook dünyada en fazla şirket satın alan kurumlardan biri. Firma en son 400 milyon dolar ödeyerek GIF görseller platformu Giphy'i satın almış bunun üzerine tekelleşme soruşturması için çanlar çalmaya başlamıştı. Facebook 2012 ve 2014 yılları arasında WhatsApp ve Instagram'ı da satın almıştı. 2013 yılında şirket Onavo Mobile isimli bir firmayı bünyesine kattı. Bu şirket kullanıcı davranışlarını izliyor. Federal Ticaret Komisyonu hali hazırda bu firmanın faaliyetlerini de soruşturuyor. Firmanın Facebook üzerinden nefret söylemi veCovid-19 ile ilgili yanlış bilgileri de yaydığı belirtiliyor, bu da CEO Zuckerberg’e sorulacak.

"AMAZON KULLANICI VERİLERİNİ KENDİ MARKASINI YARATMAK İÇİN KULLANDI"

Amazon yıllar içinde ürünlerini Amazon üzerinden satmaya çalışan kişiler tarafından şikayet ediliyordu. Nisan ayında Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre Amazon’un sitesindeki kullanıcı verilerini kendi markasını yaratmak için kullandığı ortaya çıktı, böylece firma Avrupa Birliği tarafından soruşturulmaya başlandı. Amazon hakkındaki diğer bir suçlama ise daha e-ticaret şirketleri emekleme aşamasındayken onlara hissedar olması ve o şirketlerdeki yenilikleri Amazon’da uygulaması.

Kaynak: Sözcü