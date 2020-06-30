4 gündür kayıp olan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

30 Haziran 2020 Salı, 14:37

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmaların 4. gününde bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile yapılan aramalar sonucu İkranur Tırsi’nin cansız bedenine evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede cumartesi günü akşamı kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, bahçede hayvan otlatan amcasının yanına gitmek için yanlarından ayrılmıştı. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber vermişti.

