4 saatlik MGK toplantısının ardından açıklama

24 Eylül 2020 Perşembe, 20:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk Milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" dendi.