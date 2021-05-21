4 yaşındaki kızını boğarak öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet istendi
İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzünü başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan anne hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haziranda yaşanan olay sonrası tutuklanan Betül F. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Betül F. ile eşinin 2019'da boşandığı, çocukları B.E. ile belirli günlerde değişerek ilgilendikleri, velayetin mahkeme kararı ile babaya verildiği belirtildi.
Şüphelinin eski eşinden hamile olduğu ve olay günü hamileliğin sonlandırılması konusunda aralarında tartışma çıktığı iddianamede yer aldı.
Eski eşinin evden ayrılmasından sonra şüphelinin kızını, yüzüne katladığı başörtüsünü ve yastığı bastırarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüphelinin daha sonra kendisini boğmaya ve zarar vermeye çalıştığı ifadeleri de yer buldu.
İddianamede kadının eski kayınpederinin eve gelmesi sonucu kızın hayatını kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı.
ÖNCE İTİRAF ETTİ, SONRA EŞİNİ SUÇLADI
İddianamede Betül F'nin soruşturma sürecindeki ilk ifadesinde B.E'yi evine gelen 2 kişinin öldürdüğünü söylediği, daha sonra cinayeti itiraf ettiği, 2 ay sonra da kızını eski eşinin öldürdüğünü söylediği anlatıldı.
Tanık ifadelerinde olayın olduğu saatlerde eve başka kişinin gelmediği, herhangi bir yardım çağrısının bulunmadığının vurgulandığı iddianamede şüphelinin savunmasını doğrular nitelikte delil de olmadığına işaret edildi.
Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda da çocuğun ölümünün ağız, burun kapanmasına bağlı "mekanik asfiksi" sonucu meydana geldiği belirtildi.
OLAY
İzmir'de 11 Haziran 2020'de hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kızın öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Betül F, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
İlgili Haberler
- İzmir'de kan donduran olay: 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu
Video Haberler
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz
- Yavaş'ın danışmanından flaş anket açıklaması