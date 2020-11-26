40 ünlü yönetmenin en sevdiği korku filmleri

26 Kasım 2020 Perşembe, 02:00

F. W. Murnau yapımı Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu)

IndieWire sitesi, 40 ünlü yönetmenin en sevdiği korku filmlerinin listesini yayımladı.



Listede Martin Scorsese’den Tim Burton’a ve Rob Zombie’yle John Carpenter gibi korku sineması ustalarına 40 yönetmenin favori korku filmleri var.