40 ünlü yönetmenin en sevdiği korku filmleri

Sinemada korku, dünyaca ünlü yönetmenlerin de en ilgi gösterdiği türlerden biri. İşte dünyaca ünlü 40 yönetmenin en sevdiği korku filmlerinin listesi...

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 02:00
40 ünlü yönetmenin en sevdiği korku filmleri
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F. W. Murnau yapımı Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu)

IndieWire sitesi, 40 ünlü yönetmenin en sevdiği korku filmlerinin listesini yayımladı.

Listede Martin Scorsese’den Tim Burton’a ve Rob Zombie’yle John Carpenter gibi korku sineması ustalarına 40 yönetmenin favori korku filmleri var.

  1. Wes Anderson - Rosemary’nin Bebeği (Rosemary’s Baby)
  2. Natalie Erika James - Ringu
  3. Mike Flanagan - The Blackcoat’s Daughter
  4. Bong Joon Ho – Ritüel (Midsommar)
  5. Osgood Perkins - The Strangers
  6. Robert Eggers - Nosferatu
  7. Josephine Decker – Suspiria (Luca Guadagnino tarafından yönetilen versiyonu)
  8. Guillermo del Toro - Çehresiz Gözler (Eyes Without a Face)
  9. Quentin Tarantino – Ölüm Provası (Audition)
  10. Martin Scorsese – Masumlar (The Innocents)
  11. Edgar Wright – Ölüm Gecesi (Dead of Night)
  12. David Lowery – Ayin (Hereditary)
  13. Jordan Peel – Ölüm Kitabı (Misery)
  14. Jennifer Kent – Teksas Katliamı (The Texas Chainsaw Massacre)
  15. Luca Guadagnino – Sinek (The Fly)
  16. Sam Raimi – Yaşayan Ölülerin Gecesi (Night of the Living Dead)
  17. Anna Biller – Röntgenci (Peeping Tom)
  18. Christopher Nolan – Yaratık (Alien)
  19. Andy Muschietti – Karanlık Bastığında (Near Dark)
  20. James Wan – Diğerleri (The Others)
  21. Ana Lily Amirpour – Deccal (Antichrist)
  22. Bo Burnham - Raw
  23. Eli Roth - Korku Şovu (Creepshow)
  24. Ben Wheatley - Eraserhead
  25. William Friedkin – Ölümcül Oyunlar (Funny Games)
  26. James Gunn – Dehşet Odası (Green Room)
  27. Coralie Fargeat – Şeytanı Gördüm (I Saw the Devil)
  28. Gaspar Noé – Bir Endülüs Köpeği (Un Chien Andalou)
  29. John Carpenter – Şeytan (The Exorcist)
  30. Karyn Kusama - Habit
  31. Nia DiCosta - Under the Skin
  32. Patrick Brice – Dehşetin Nefesi (Jacob’s Ladder)
  33. André Øvredal – Poltergeist: Kötü Ruh
  34. Tim Burton – Lanetli Ada (The Wicker Man)
  35. Pedro Almodóvar – Kırılma (Rapture)
  36. Jim Jarmusch – Amerikan Sapığı (American Psycho)
  37. Ti West – Cinnet (The Shining)
  38. Rob Zombie - 28 Gün Sonra (28 Days Later)
  39. Julia Ducournau – Ölü İkizler (Dead Ringers)
  40. Peter Strickland - Climax

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