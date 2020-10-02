42. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 42. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı. Faysal Soysal'ın yönettiği "Ceviz Ağacı" filminin uluslararası prömiyerinin yapılacağı festivalde; yönetmenliğini Erdem Tepegöz'ün üstlendiği "Gölgeler İçinde" filmi de yarışacak.
42. Uluslararası Moskova Film Festivali, Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı törene, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve çok sayıda davetli katıldı.
Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in festivalin açılışı için gönderdiği tebrik mektubunu okudu.
Açılış öncesinde tanınmış isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu.
'CEVİZ AĞACI' ULUSLARARASI PRÖMİYERİNİ YAPACAK
Çok sayıda ülkenin yanı sıra Türk filmlerinin de izleyicilerle buluşacağı festivalde, senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği "Ceviz Ağacı" filminin uluslararası prömiyeri yapılacak.
Erdem Tepegöz'ün yönetmenliğini yaptığı "Gölgeler İçinde" filminin de yarışacağı festival, 8 Ekim'de sona erecek.
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