450 milyar dolarlık dış borcun milli gelire oranı yüzde 63’e yaklaştı

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

İşte öne çıkan detaylar:

-2020 sonu itibarıyla (4. çeyrek) Türkiye’nin brüt dış borç stoku 2019 sonuna göre yüzde 3.3 artarak 450 milyar 48 milyon dolara ulaştı. Bu artış 5 yıl önceye göre yüzde 10.2, 10 yıl önceye göre yüzde 47.6 oldu.

-Brüt dış borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 62.8’e yükseldi. Bu oran 2019 sonunda yüzde 57.2, 2016 sonunda yüzde 47, 2011 sonunda yüzde 36.4’tü. AKP’nin de iktidara geldiği ve 2001 krizinin devam yılı olan 2002 sonunda ise oran yüzde 54.4’tü.

‘ÖZEL’DE AZALMA OLDU

-2020 sonu itibarıyla brüt dış borç stokunun dağılımına bakıldığında özel sektör 255.6 milyar dolarla ilk sırada bulunuyor. Bu kesimin dış borç stoku 2019 sonuna göre yüzde 5.3 ve 2016 sonuna göre yüzde 10 düşerken, 2011 sonuna göre yüzde 28 arttı.

-Kamu sektörünün brüt dış borç stoku ise 173.1 milyar dolara ulaştı. Borç 2019 sonuna göre yüzde 10.2, 5 yıl önceye göre yüzde 40.6 ve 10 yıl önceye göre yüzde 80.6 arttı. Ayrıca Merkez Bankası’nın borç stoku da 21.4 milyar doları yaklaştı. Bu borç da 2019 sonuna göre yüzde 154, 5 yıl önceye göre yüzde 1827 ve 10 yıl önceye göre yüzde 129.2 arttı.

-2020 sonu itibarıyla borçların döviz cinsi dağılımına bakıldığında ilk sırada yüzde 57.1 payla dolar var. Bunu yüzde 30.5 ile Avro, yüzde 5 ile TL ve yüzde 2.2 ile Japon Yeni izliyor.

Öte yandan yine verilere göre Türkiye’nin net borç stoku ise 2020 sonunda 2019’a göre yüzde 10 artarak 268.9 milyar dolar oldu. Bunun GSYH’ye oranı yüzde 37.5’e çıktı. Bu oran 2019 sonunda yüzde 32.1’di.