48. İstanbul Müzik Festivali "Hafta Sonu Klasikleri" konseri
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında "Hafta Sonu Klasikleri - II" "Canto In Flow" konseri gerçekleştirildi.
Hollanda'nın Kuzey Hollanda eyaletinde bulunan 's-Graveland köyü yakınlarındaki Wonderfeel Festival Alanında seyirciye kapalı şekilde kaydedilen konser, İKSV'nin YouTube kanalında ücretsiz yayımlandı.
Konserde, Hollanda Saksofon Sekizlisi'ne yogini Daphne Koken'in 5 kişiyle birlikte gerçekleştirdiği yoga seansı eşlik ediyor.
Hollanda Sahne Sanatları Fonu desteğiyle gerçekleştirilen konserde "Simeon ten Holt" ve "Canto Ostinato" eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Konserleri cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranı ve akıllı televizyon gibi farklı cihazlarla izlemenin mümkün olduğu 48. İstanbul Müzik Festivali, 5 Ekim'de sona erecek.
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