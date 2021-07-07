48 saat süre vermişti: Rusya'dan Estonyalı diplomat kararı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya’nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte’yi sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, önceki gün casusluk şüphesiyle gözaltına alınan ve ülkeden ayrılması için kendisine 48 saat süre verilen Estonyalı bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.
Estonya St. Petersburg'daki Mart Latte adlı diplomatının casus gibi gösterilmesi için tasarlanan bir "kurgu" sonucu gözaltına alınmasından dolayı dün Rusya'yı suçlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Latte'nin casusluk amaçlı bilgi topladığını ve bu durumun Latte'nin diplomatik konumuyla bağdaşmadığını açıkladı.
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