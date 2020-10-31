'5-1'in açıklaması olmaz'
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1'lik skorun değerlendirmesi olmayacağını belirterek, şunları söyledi: “Rakip bizden daha fazla istedi ve hak ettikleri bir galibiyet oldu'' dedi.
Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup olurken BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1'lik skorun değerlendirmesi olmayacağını belirterek, şunları söyledi:
“Rakip bizden daha fazla istedi ve hak ettikleri bir galibiyet oldu. Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili bir haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler. İki haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor. O anlamda canım sıkılıyor. Takım olarak bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken maalesef yapmamaları gereken inanılmaz derecede hataları bize pahalıya mal oldu. Biz özellikle 6 haftalık süreçte bu ligde rakiplere en az pozisyon verirken takımken, bugün inanılmaz derecede pozisyonlar verdik. Üzgünüz ama uzun bir maratonda kafamıza öne eğmek değil yola devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyorum.”
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