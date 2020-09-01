5 kişinin öldüğü yangına, “Allah’ın lütfudur” dedi

01 Eylül 2020 Salı, 22:11

Çorum İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında geçtiğimiz ay Bayat ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın gündeme geldi.

Yangın’da Bayat Belediyesi’nin ihmali olduğu iddiaları kamuoyunda konuşulurken, hem belediyenin altyapısı hem de itfaiye erlerinin yeterli bilgiye sahip olmadığı konuları tartışmalara yol açmıştı.

Meclis toplantısında CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, gündem dışı söz alarak yangında ihmal olup olmadığı, ilçelerdeki belediyelerin yeterli altyapıya sahip olup olmadığı ile ilgili bir araştırma yapılması için önerge verdi.

Türksal’ın ardından söz alan Bayat AKP İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna, Bayat Belediyesi İtfaiye erlerinin yeterli bilgi ve birikime sahip olmadığı iddialarına cevap olarak, “Bayat Belediyesi İtfaiyesini eleştirmeye gerek yok. Bu da Allah’ın bir lütfudur” diye cevap verdi.