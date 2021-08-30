5 roketle hedef alınmıştı... Terör örgütü IŞİD saldırı girişimini üstlendi
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı girişimini terör örgütü IŞİD üstlendi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bu sabah 5 roketle hedef alınmıştı. ABD’li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı.
Yaşanan olayın ardından terör örgütü IŞİD, havalimanına düzenlenen saldırı girişimini üstlenme açıklamasında bulundu. Terör örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 6 Katyuşa roketi ile Kabil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alındığı ifade edildi.
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