5 setlik müthiş çekişme
Melikgazi Belediyespor - Bigadiç Belediyespor: 2-3
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan Demir
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Sefa Furkan (L) (Yiğit Korkut, Mustafa Atakan, Davut Şahin, Hakan Sabunluoğlu)
BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Tolga Altıntaş, Onur Ulaş, Emre Karahan, Umut Uyar, Aykut Acar, Serhat Baş, Fatih Yasin (L) (Tolgahan Yeşiltepe, Eren Kaymaz, Sadık Efe, Mustafa Yıldız)
SETLER: 22-25, 25-21, 23-25, 25-16, 16-18
SÜRE: 119 Dakika (24, 25, 27, 24, 19)
Erkekler 1'inci Lig A Grubu 8'inci haftasında sahasında Bigadiç Belediyespor, deplasmanda Melikgazi Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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