50 yıldır sofrada

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

NG bünyesinde yer alan ve dünyanın önde gelen porselen üreticisi Kütahya Porselen, yarım asrı geride bıraktı. Marka, yılda 120 milyon, günde ise ortalama 330 bin parça üretim kapasitesiyle ürünlerini ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın 72 ülkesine ihraç ediyor.

PANDEMİ DÖNEMİ

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral’ın katılımıyla şirketin 50. yılı için Kütahya’da düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, üretimin tamamı Kütahya’da bulunan 5 ayrı üretim tesisinde yapılıyor. Sema Güral Sürmeli, porselen alanında 1300’ü aşkın çalışanlarının bulunduğunu anlatarak “Türkiye’de 22 mağazamız ve 450 perakende satış noktamız var. Yurtdışında ise binin üzerinde satış noktasında Kütahya Porselen ürünlerine ulaşılabiliyor” dedi. Pandemide özellikle HORECA (Hotel, Restoran, Cafe) sektörünün etkilendiğini, bu alana yaptıkları satışların ciddi anlamda düştüğünü vurgulayan Sürmeli’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Pandemi döneminde yeni kapasite artışı yatırımlarını ertelemek durumunda kaldık. Almanya’da, İran’da ve başka ülkelerde mağaza açma planımızı erteledik.

45 KİŞİLİK TASARIM EKİBİ

- Pandemide daha fazla mutfak ürünlerini değiştirme hissi oluştuğunu gördük. E-ticaret satışlarımızın toplamdaki payı yüzde 2-3’ten 6’ya yükseldi. Bu dönemde mağaza ve zücaciye kanalları kan kaybetti. Market satışında artış yaşandı.

- 10 yıl önce kullandığımız makinelerin yüzde 80’ini ithal ediyorduk. NG Makine’yi kurduktan sonra kullandığımız makinelerin yüzde 80’ini biz üretiyoruz.

- Kütahya Porselen’i 50 yıldır Türkiye’de lider yapan unsurlar arasında sadece tasarımları değil, insan sağlığına öncelik veren üretim teknikleri de yer alıyor.

- Kütahya Porselen, 45 kişilik ekibiyle tasarım merkezinin Türkiye’de ilk olması özelliği taşıyor. Defne Koz, Kunter Şekercioğlu, Mikro Art Sanatçısı Hasan Kale gibi tasarımcılarla koleksiyonlara imza atıyoruz.