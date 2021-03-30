53.SİYAD Ödülleri açıklandı: ‘Nasipse Adayız’a beş ödül

30 Mart 2021 Salı, 04:00

Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği Nasipse Adayız, En İyi Film Ödülü dahil toplam beş ödül kazandı. Nasipse Adayız’ı dört ödülle Nuh Tepesi, üç ödülle Bina ve bir ödülle Kronoloji izlediler.

Bu yılki SİYAD Onur Ödülleri’nin sahipleri oyuncu Nur Sürer ve belgesel sinemacı Can Candan, Emek Ödülü’nün sahibi ise emektar sinema makinisti Ali Koçoğlu oldu.

SİYAD, bu yıl yeni bir kategori olarak 2020 yılında yalnızca çevrimiçi mecrada izleyici karşısına çıkan filmler arasında Netflix’te gösterilen Mank’ı “Çevrimiçi En İyi Film” seçti. SİYAD’ın geçen yıl sinemalarda vizyona giren yabancı filmler arasından belirlediği En İyi Yabancı Film Ödülü’nü ise Bir Film’in Türkiye’ye getirdiği Boyalı Kuş’un (The Painted Bird) kazandığı daha önce açıklanmıştı.

En İyi Film: Nasipse Adayız

En İyi İlk Film: Nuh Tepesi

En İyi Yönetim: Ercan Kesal / Nasipse Adayız

En İyi Senaryo: Ercan Kesal / Nasipse Adayız

En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Cemre Ebüzziya / Kronoloji

En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Ali Atay / Nuh Tepesi

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Selin Yeninci / Nasipse Adayız

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: İnanç Konukçu / Nasipse Adayız

En İyi Görüntü Yönetimi: Federico Cesca / Nuh Tepesi

En İyi Müzik: Can Demirci / Bina

En İyi Kurgu: Yorgos Mavropsaridis / Nuh Tepesi