56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
Konya Mevlana Meydanı'nda startı verilen TUR 2021'de, 25 takımdan 172 bisikletçi mücadele ediyor.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021) Konya'da başladı.
Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle turun önceden açıklanan 167,3 kilometrelik ilk etabı iptal edildi. Bu etabın yerine Konya'da 72,4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabı organize edildi.
İptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da yapılan telafi etabının startını, Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabına 25 takımdan 172 bisikletçi katıldı.
Mevlana Meydanı'ndan verilen startın ardından bisikletçiler, Kozağaç Kavşağı, Konya Bilim Merkezi, Aliya İzzetbegovic Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi'nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamlayacak.
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