57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 15:36

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 3-10 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek ve toplam 1.370.000 TL tutarında ödül dağıtılacak.

Muhittin Böcek, Covid 19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl açıkhava gösterimlerine ağırlık verileceğini ve festival konukları ile izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirtti.

SON BAŞVURU 14 AĞUSTOS

Ulusal Yarışmaya, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin web sitesinden yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 14.8.2020, Cuma, saat 18.00 olarak belirlendi.

Muhittin Böcek geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 150 öğrenciye ev sahipliği yapan Altın Portakal Sinema Okulu’nun, bu yıl online olarak düzenleneceğini açıkladı.

Sinemamızın yeni projelerine destek amacıyla düzenlenen Antalya Film Forum bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. 4 - 6 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Film Forum’a başvurular ile ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

