57 kadın örgütünden ortak açıklama: Uykuların kaçsın!

13 Aralık 2020 Pazar, 12:29

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

57 kadın örgütü bir araya gelerek, sosyal medyada tacizleri açıklayan kadınlara yönelik başlayan saldırılara tepki gösterdi.

Özellikle Hasan Ali Toptaş hakkında bir mesaj yayınlayarak, tacize uğrayan kadınların harekete geçmesine neden olan "Leyla Salinger" isimli hesaba yönelik bir linç kampanyası başlatılmıştı.

Kadınlar konuyla ilgili olarak, "Hepimiz 8 Aralık gününden beri sosyal medyada başlayan büyük bir kadın isyanına tanıklık ediyoruz. Leyla Salinger’in Hasan Ali Toptaş hakkında attığı bir tweet ile başlayan ve kadın dayanışmasının gücü ile büyüyen bu eylem ile birçok taciz failinin isimleri tek tek ortaya döküldü. Binlerce kadın yıllardır yüksek sesle ifade edemediği, maruz bırakıldığı tacizleri anlattı ve sosyal medyada haykırdı; 'Uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye!'" ifadelerine yer verdiler.

İbrahim Çolak'ın intiharına da değinilen açıklamada, "10 Aralık günü ise birçok edebiyatçının yanında Ankara’da yayınevi sahibi olan İbrahim Çolak’ın da taciz fiilleri ifşa oldu. Tacizi KABUL ETTİĞİNE ilişkin beyanlarını twitter’da paylaşan fail intihar etti. Ardından twitter üzerinden arkadaşımız Leyla Salinger bu şahsın intiharının sorumlusuymuş gibi yüzlerce hesap tarafından hedef gösterildi" denildi.

"Hepimiz biliyoruz ki kadınlar tarafından tacize isyan hareketleri patriyarkal düzen tarafından her zaman bastırılmaya ve farklı yöntemlerle itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bugün başlatılan bu linç kampanyası her kesimden kadının isyanı karşısında paniğe kapılan patriyarkanın isyanın sesini yükselten kadınlara “susacaksınız” deme biçimidir" denilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Oysa biz kadınlar, ortada bir taciz varsa sorumlunun öncelikle tacizci ve beraberinde tacizciyle dayanışanlarla birlikte, failleri aklamak yönlü işleyen yargı pratiği olduğunu binlerce kez haykıracak, maruz bırakıldığımız tacizi yüksek sesle söylediğimiz için kendimizi suçlamayacak, bugün de bundan sonra da erkek şiddeti karşısında sessiz kalmayan her kadının yanında olacağız ve mücadelemizden asla geri adım atmayacağız."



