6 ay boyunca kabusu yaşattı!

26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:54

Mersin’de ikamet eden S.K. (51) sosyal medyada kendisini üsteğmen rütbeli subay olarak tanıtan S.B ile instagram üzerinden tanıştı. S.K. Viranşenir ve Mersin cumhuriyet başsavcılıklarına verdiği suç duyurusunda, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan S.B ile 2019 Ağustos ayında instagram üzerinden tanıştıklarını, bir süre telefon ile görüştüklerini ve Eylül ayında ise S.B’nin kendisini evlilik vaadiyle memleketine davet etmesi üzerine Viranşehir'e gittiğini anlattı.

Viranşehir’de cinsel istismara uğradığını, üstelik S.B.’nin istismar anını videoya çekerek kendisine şantaj yaptığını belirten S.K. bu nedenle Mersin'deki evini satmak zorunda kaldığını, parasına S.B.'nin el koyduğunu ifade etti. Şikayetçi olan S.K, S.B.'nin yanı sıra dolandırıcılık ve şantajla ilgisi olduğunu belirttiği 4 yakını ve ortağından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak S.K’nın avukatı Mehmet Arslan yaptığı açıklamada şüpheli S.B’nin kamuyu tehdit eden eylemlerine devam etme ihtimali ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için tutuklanması gerektiğini söyledi.

İSTİSMAR ANINI KAMERAYA ALARAK HER İSTEDİĞİNİ ELDE ETTİ

S.K. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunurken verdiği ifadede S.B’nin istismar anını kameraya çektiğini, istediklerini yapmadığı takdirde görüntüleri oğluna göndermekle ve sosyal medyada yayınlamakla tehdit ettiği için istediği her şeyi yaptığını belirtti.

Yaklaşık 6 ay boyunca tehdit ve korkutmalara maruz kaldığını ileri süren S.K, önce Viranşehir’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na ardından Mersin’de Mezitli Ramazan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

S.K.'nın savcılıkta verdiği ifade şöyle:

“Mersin’e döndükten sonra telefonla beni aradı 12 Milyon lira borcu olduğunu söyledi. Borçlarını ödemek için Kuzey Irak’ta 10 Milyon lira bulduğunu bir hafta sonra da kalan 2 milyon lirayı bulduğunu ve tüm borçlarını kapattığını söyledi. Sonra Mersin iline yanıma geldi. Sahilde oturduk.

Kendisi Viranşehir’de bana tecavüz anını kameraya çektiğini söyledi. Bu yüzden evimi satmam gerektiğini söyledi. Ben de çocuklarım ve çevrem duymasın diye kabul ettim. Daha sonra kendisinin göndermiş olduğu emlakçı evimi sattı. 190 bin liraya satılan evin parasının 110 bin TL'si ile BMW marka araba aldık. Bu araba ile de evlenmek üzere Viranşehir’e gittik. Buraya gittiğimizde beni götürdüğü evde bana silah çekerek geriye kalan 75 Bin lirayı da benden aldı.”

“ŞÜPHELİ EYLEMLERE DEVAM EDİYOR”

S.K.'nın avukatı Mehmet Arslan, şüpheli SB ile ilgili katalog suçların isnat edilmesi nedeniyle tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi. Arslan, kamu vicdanının bu olay karşısında rahatlaması için tutukluğun gerekliliğini Anka'ya şöyle anlattı:

“Şüpheli S.B. ve yakınları hakkında cinsel saldırı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçu iddiasıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2020 Haziran ayında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu dosya üzerinde katalog suçlar nezdinde suç isnatlarının bulunması ve şahsın hali hazırda tüm kamuyu tehdit edecek nitelikteki eylemlerine devam ediyor olması ve mevcut deliller itibariyle şahsın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz.

Ayrıca müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması adına şahsın soruşturma ve dava sürecinde tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Bu anlamda şahsın zapturapt altına alınarak gerekli tüm önleyici önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.”