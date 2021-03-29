6 aylık Eylül'ün acı ölümü
Gaziantep'te 6 aylık Eylül Maviş, annesinin biberonla verdiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Maviş (30), 3 çocuğunun en küçüğü olan Eylül bebeği ağlayınca, biberon ile süt verdi.
Fadime Maviş, iddiaya göre bir süre sonra uyuduğunu düşündüğü bebeğini yatağına yatırdıktan sonra uyudu.
Sabah saatlerinde bebeğin hareketsiz kaldığını ve nefes alamadığını fark eden Fadime Maviş, sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eylül bebeğin, içtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Eylül bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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