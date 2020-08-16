6 ilde daha 65 yaş üstüne yasak

16 Ağustos 2020 Pazar, 11:11

Covid-19 pandemisinde vakaların yeniden artışa geçmesi sonrası bazı illerde 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik kısıtlama kararlarına geri dönülmeye başladı.

BARTIN

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bazı kararlar alındı. Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “mahalle denetim ekiplerinin” oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin bu ekiplere katılımının sağlanması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.

- Okulların açılmasından önce yeni kayıt olan ve ara sınıflara devam edecek öğrencilerin oturdukları binalarda, yakın çevrelerinde ve akrabalarında pozitif vaka ve temaslı kişilerin bulunup bulunmadığının Sağlık Müdürlüğü veri tabanı üzerinden sorgulanmasına; pozitif veya temaslı vakaların okula başlamasının sağlık kurumları tarafından verilecek rapora bağlanmasına; işçi servis araçlarında ve okulların açılması durumunda öğrenci servislerinin işletmelerinde denetimlerinin arttırılmasına, vaka tespiti halinde işleticisinin de sorumlu tutulmasına, vaka ve takipli kişilerin oturduğu binaların ve çevrelerinin bulunduğu yere göre İl Özel İdaresi ve belediyelerce dezenfekte edilmesine karar verilmiştir.

İlk ve orta öğretim kurumlarının açılması aşamasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma rehberlerindeki kurallara mutlaka uyulmasının, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlık aşamasında yönetici ve öğretmenlerin eğitime tabi tutulması ve uygun yöntemlerle bilgilendirme yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

- Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00’da son bulması, kararlaştırılmış sürenin aşılmaması, mahalle düğünleri, düğünlerde kimlik numarası üzerinden vaka sorgulama ve düğün yemekleri konusunda önceki kararların hassasiyetle uygulanmasına, organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine, ayrıca, başta tekstil firmaları olmak üzere iş yerlerinde sürekli gözetim yapacak sabit görevlilerin bulundurulmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, bu eylemlerin işleniş biçimine göre daha ağır cezaların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına, alınan bu kararların sorumlu vali yardımcısının koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.

BATMAN

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 15 Ağustos 2020’den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

-Bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

BURSA

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bursa Valiliği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- Söz konusu kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

- İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak;

1- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında sokağa çıkmalarını kısıtlamasına.

2- 65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1’inci ve 2’inci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

3- Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 28 2’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.

SİVAS

Sivas İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki corona virüsü vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

Pandemi döneminde en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarında kısıtlamaya gittiklerini ifade eden Vali Ayhan, şöyle konuştu:

- Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00- 17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık.

- Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil tamamen onları korumak içindir. Çünkü, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor.

- Kısıtlı oldukları zaman dilimi de dahil olmak üzere evlerinde biraz daha sabretmelerini istirham ediyoruz. Çünkü en önemli risk grubumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadırlar.

KIRIKKALE

Koronavirüs vakalarının artması ile beraber Kırıkkale’de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

- 65 yaş üzeri ve büyüklerimizin sokağa çıkmaları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırılmıştır.

- Değerli büyüklerimizin salgın yayılım riski göz önüne alındığında dışarıda olduğu dönemde mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri; nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz.

MANİSA

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgında son günlerde yaşanan artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla kent genelinde bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı.

Tedbirler kapsamında, her türlü ticari iş yerlerinin yaya kaldırımlarına mal ve malzeme koyması da yasaklandı.











