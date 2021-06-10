6 kez açılış tarihi verilen Ankara-Sivas YHT’nin 5’te 1’i eski rayda ilerleyecek

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 Haziran’da hattın Balişeyh şantiyesinde incelemelerde bulunup test sürüşüne katıldı.



14 yılda 6 kez açılış tarihi verildiğini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu proje, iktidarın plansızlığı ve savurganlığın en açık örneği” dedi.

CHP’li Akın’ın raporunda özetle şunlar yer aldı:

4 kat arttı: 2008’de başlanan inşaat çalışmaları devam ederken hattın güzergâhı büyük oranda değiştirildi. 10 bin 618 metre olan tünel uzunluğu 43 bin 742 metreye; 2 bin 730 metre olan viyadük uzunluğu da 11 bin 263 metreye çıktı.

10 milyarın üzerinde: Proje kapsamında yapılan harcamanın bugünkü değere göre 10 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaplanıyor. Kaybedilen zaman ve yapılan harcamaya karşın projenin hâlâ tamamlanmamasının nedeni, ihalelere gerçek metrajlar üzerinden çıkılmaması ve projenin zemin-sondaj etütlerine dayalı olarak hazırlanmaması olarak belirtiliyor.

Tamamlanmadan açılış hazırlığı: İktidarın vaatleri tutmayınca hattın bir bölümü henüz tamamlanmadan eski raylı sistem üzerinden çalışmasına ve eylül ayında açılmasına karar verildi. Hattın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Ankara-Kırıkkale arasında mevcut eski konvansiyonel hat kullanılacak.

İŞTE YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN AÇILIŞIN TARİHLERİ

- 2007’de ihale yapıldı. Hattın ilk olarak 2012’de hizmete açılacağı duyuruldu.

- 2015’te yanlış planlama nedeniyle hattın güzergâhı değiştirildi. Oluşan büyük farklar nedeniyle kamu zararı meydana geldi.

- Şubat 2017’de dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın hattın 2018’de;

- Şubat 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın Ramazan Bayramı’nda (Haziran 2019);

- Ekim 2019’da dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, hattın gelecek Ramazan Bayramı’nda (Mayıs 2020);

- Mayıs 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl içinde (2020);

- Mart 2021’de yine Karaismailoğlu, Haziran 2021’de;

- Mayıs 2021’de Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, 4 Eylül 2021’de hattın açılacağını duyurdu.