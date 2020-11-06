6 maç kaybetti, gönderildi!

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 08:45
6 maç kaybetti, gönderildi!
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 Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.


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